Футбол
Дубль «Краснодара» разгромно уступил «Крыльям Советов»Новая Кубань 08:04
Сегодня в Краснодаре состоялся матч 22-го тура российского молодежного первенства по футболу, где молодежка «горожан» неожиданно уступила самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:4. Разгром «быков» начался во втором тайме, когда нападающий «Крыльев» Егор Голенков за три минут забил дубль в ворота краснодарской команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Хоккей
Судьи не засчитали гол «Авангарда» после видеопросмотра
Арбитры отменили гол «Авангарда» в пятом матче серии финала Востока против «Салавата Юлаева» (2:1, третий период).
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
Пьяный фанат «Спартака» задержан за плевок в полицейского
Как стало известно «Чемпионату», на территории стадиона «Открытие Арена» перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА в состоянии алкогольного опьянения был задержан болельщик красно-белых.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Россияне назвали наиболее волнующие их темы
«Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом», — приводит данные «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Спорт
Тарасова бурно отреагировала на слова Зырянова о фигуристах
Обновлено в 12:32
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Политика
Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора
Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика
Порошенко и Зеленский сдали кровь на анализы перед дебатами
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, брат нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед дебатами пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency).
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини
Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
До мурашек! Полина Гагарина затмила Леди Гагу
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Петербуржец спас мужчину, тонущего в Фонтанке
Обновлено в 10:53
Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Экономика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Здоровье
Врачи новой специальности появятся в России в 2020 году
Новая медицинская специальность появится в нашей стране уже в 2020 году.
Обновлено в 09:42
Теннис
Шарапова приняла участие в съемках фильма
Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
Обновлено в 09:38
Политика
В Венесуэле начались акции сторонников и противников Мадуро
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала размер своей пенсии
Обновлено в 09:53
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Хоккей
Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ
НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51