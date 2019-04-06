Футбол

Дубль «Краснодара» разгромно уступил «Крыльям Советов»Новая Кубань 08:04

Сегодня в Краснодаре состоялся матч 22-го тура российского молодежного первенства по футболу, где молодежка «горожан» неожиданно уступила самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:4. Разгром «быков» начался во втором тайме, когда нападающий «Крыльев» Егор Голенков за три минут забил дубль в ворота краснодарской команды.
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Молодежка «Краснодара» разгромно проиграла дома «Крыльям»

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