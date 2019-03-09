Футбол

Дубль Крамарича помог «Хоффенхайму» одолеть «Нюрнберг»Матч ТВ 12:30

Хоффенхайм — Нюрнберг
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Штефан Пош
15′
24′
Патрик Эррас
Андрей Крамарич
25′
38′
Себастьян Керк
Роберт Бауэр
52′
Энрико Валентини
Тимоти Тилльман
61′
Ханно Беренс
Штефан Пош
Адам Салаи
69′
Надьем Амири
Леонардо Битенкур
72′
76′
Юя Кубо
Лукас Ягер
Андрей Крамарич
78′
79′
Тим Ляйбольд
Исхак Бельфодиль
Давид Отто
86′
Жоэлинтон
90′
Флориан Гриллич
90′+3′
«Хоффенхайм» нанес поражение «Нюрнбергу» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Андрей Крамарич, а у гостей единственный мяч забил Ханно Беренс.
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