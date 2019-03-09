Футбол
Дубль Крамарича помог «Хоффенхайму» одолеть «Нюрнберг»Матч ТВ 12:30
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Штефан Пош
|15′
|24′
Патрик Эррас
Андрей Крамарич
|25′
|38′
Себастьян Керк
Роберт Бауэр
|52′
Энрико Валентини
Тимоти Тилльман
|61′
Ханно Беренс
Штефан Пош
Адам Салаи
|69′
Надьем Амири
Леонардо Битенкур
|72′
|76′
Юя Кубо
Лукас Ягер
Андрей Крамарич
|78′
|79′
Тим Ляйбольд
Исхак Бельфодиль
Давид Отто
|86′
Жоэлинтон
|90′
Флориан Гриллич
|90′+3′
|64%
|Владение мячом
|36%
|85%
|Процент точных передач
|73%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Хоффенхайм
Расстановка 5‑3‑2
1
Бауманн
3
Кадержабек
28
Салаи
22
Фогт
4
Бичакчич
16
Шульц
13
Битенкур
11
Гриллич
27
Крамарич
2 ×
26
Отто
34
Жоэлинтон
26
Матениа
37
Тилльман
28
Мюль
4
Эвертон
23
Ляйбольд
8
Бауэр
29
Эррас
18
Беренс
17
Левен
20
Егер
9
Исхак
Нюрнберг
Расстановка 4‑5‑1
«Хоффенхайм» нанес поражение «Нюрнбергу» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Андрей Крамарич, а у гостей единственный мяч забил Ханно Беренс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хоффенхайм - Нюрнберг. Прогноз на матч Бундеслиги: ставим на уверенную победу хозяев
Sport-place07 марта в 09:12
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Футбол
«Локомотив» обыграл в гостях «Анжи»
В заключительном матче воскресной программы 19-го тура Премьер-лиги московский "Локомотив" победил "Анжи" - 2:0. Отличились Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Власти Эфиопии объявили 11 марта днем траура
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Москве проходит митинг за свободный интернет
"Либертарианская партия России" выступила организатором акции против ограничениях в Интернете. Проведение акции запланировано 10 марта.
Обновлено в 08:15
Политика
Австрия намерена развивать отношения с Россией в условиях санкций
Кнайсль отметила, что обе страны хотят развивать отношения там, где это не противоречит санкциям, а «на фоне санкций» Вена желает продемонстрировать, что отношения с Москвой сохраняются.
Обновлено в 15:07
Политика
Хуан Гуайдо решил ввести в Венесуэле режим ЧП
Обновлено в 14:50
Здоровье
В Ульяновской области зафиксировали вспышку кори
Вспышка кори зарегистрирована в Ульяновской области, диагноз подтвердился у 11 человек, в том числе у троих детей, сообщает в воскресенье минздрав региона.
Обновлено в 12:56
Футбол
Антон Шунин: «Всю вторую половину „Спартак“ тянул время до неприличия»
Всю вторую половину соперник тянул время до неприличия.
Обновлено в 15:22
Политика
Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 10:07
Кино
Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»
В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара".
Обновлено в 09:08
Политика
Сенатор США назвал несуществующую «причину» блэкаута в Венесуэле
Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, выступающий за уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил, что причиной проблем с электроснабжением в Боливарианской Республике стал взрыв трансформатора некой «немецкой дамбе».
Обновлено в 15:17
Происшествия
В зоопарке США ягуар напал на любительницу селфи
Обновлено в 15:20
Политика
Гордон рассказал о готовящемся его убийстве
Украинский популярный телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что на него готовится несколько заказных убийств.
Обновлено в 16:16
Футбол
«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 14:30
Происшествия
Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Происшествия
При крушении лайнера в Эфиопии погибли двое ростовчан
Погибли ростовчане Александр и Екатерина Поляковы, а также Сергей Вяликов По предварительной информации, оба Поляковых любили путешествовать, а Александр был награждён медалью «За возвращение Крыма».
Обновлено в 14:48
Политика
Президент Алжира вернулся на родину из Швейцарии
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика вернулся на родину после лечения в Швейцарии на фоне протестов в стране, передает Reuters.
Обновлено в 16:12
Общество
Новый худрук МХАТ имени Горького запретил артистам пить и курить
Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков запретил артистам курить в театре и употреблять алкоголь.
Обновлено в 00:56
Авто
Назван оптимальный автомобиль для российских дорог
Бытует мнение, что без внедорожника или универсала с высоким клиренсом у нас не обойтись.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Снаряд времен войны найден на стройке на северо-западе Москвы
"На стройке в районе дома 20, корпус 4 по улице Демьяна Бедного найден артиллерийский снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:07
Кино
Виктор Сухоруков выступил против съемок «Брата-3»
Народный артист России Виктор Сухоруков раскритиковал шоумена Стаса Барецкого за намерение снять продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", пишет "Вечерняя Москва".
Обновлено в 13:30
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Политика
Трамп захотел потратить на стену еще несколько миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:06
Общество
Названы самые богатые актеры России
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Пожар на складе в Москве локализован
Спасатели локализовали пожар на складе в Москве. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.
Обновлено в 11:42