Футбол
Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019Газета.Ru вчера в 18:04
Молодежная сборная Италии стартовала с победы на домашнем чемпионате Европы, сообщает Sport24. Итальянцы обыграли Испанию со счетом 3:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном чемпионате Европы
Спорт-Экспрессвчера в 17:09
Сборная Италии U21 одержала волевую победу над испанцами в матче молодежного чемпионата Европы
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:58
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:55, Вашингтон
Авто
Опубликованы рендеры Bugatti Divo с переднемоторной компоновкой
Дизайнер Райан Приск решил представить, как мог бы выглядеть суперкар Bugatti Divo с переднемоторной компоновкой вместо привычной архитектурой со средним расположением двигателя.
Обновлено в 00:25
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице
Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Общество
Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму
Архитектор Владимир Мазурин обратился к судебным приставам, чтобы те помогли взыскать с телеведущего Дмитрия Киселева долг, который он не возместил по решению суда за строительство виллы в Коктебеле.
Обновлено в 08:14
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
В «МиГ» рассказали о спросе на новый пассажирский самолёт Ил-114-300
Новый региональный пассажирский самолёт Ил-114-300, который в настоящее время разрабатывается российской самолетостроительной корпорацией «МиГ», уже имеет заказчиков.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Более 1200 жителей Алтая пострадали от клещей за неделю
Обновлено в 02:43
Политика
Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США
Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП
Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Спорт
Чемпионат Европы по фехтованию в 2022 году может пройти в Сочи
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов заявил, что Россия будет претендовать на проведение чемпионата Европы по фехтованию-2022.
Обновлено в 07:39
Политика
Еврокомиссия пожаловалась на российское импортозамещение
«Тенденции по условиям доступа на рынки в целом негативны для России, поскольку экспортеры ЕС сталкиваются со вторым по величине списком из 34 барьеров в стране, которая продолжала проводить политику импортозамещения с помощью широкого спектра средств», – говорится в докладе.
Обновлено в 08:08
Политика
Зеленский заявил о затягивании КС решения об указе о роспуске Рады
11 июня представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский заявил, что КС должен принять решение по законности роспуска Рады не позднее 29 июня 2019 года.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Индийский Гудини пропал в водах священной реки
В Индии пропал известный фокусник Чанчал Лахири после своей попытки повторить трюк легендарного иллюзиониста Гарри Гудини с освобождением из ящика под водой.
Обновлено в 07:49
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Политика
Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер
ЕС работает над новыми отношениями с РФ, потому что без нее нет архитектуры безопасности, заявил в понедельник глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии.
Обновлено в 06:19
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Политика
Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Канаде после поцелуя с возлюбленным умерла 20-летняя девушка
В Канаде произошел несчастный случай, повлекший за собой смерть 20-летней девушки. Последняя умерла после поцелуя со своим молодым парнем.
Обновлено в 08:33
Гаджеты
Создано оружие для взлома большинства смартфонов
Израильская компания Cellebrite объявила о создании программы UFED Premium, которая способна взломать большинство устройств iPhone и Android.
Обновлено в 04:59
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19