Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019Газета.Ru вчера в 18:04

Молодежная сборная Италии стартовала с победы на домашнем чемпионате Европы, сообщает Sport24. Итальянцы обыграли Испанию со счетом 3:1.

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019

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