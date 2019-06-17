Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019LiveSport.ru 17:06

Сборная Италии одержала победу над командой Испании (3:1) в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу (U-21). Счет в матче на 9-й минуте открыли испанцы — гол забил Даниель Себальос.

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019

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