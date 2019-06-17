Футбол
Дубль Кьезы принес Италии победу над ИспаниейSportbox.RU вчера в 17:00
Дубль нападающего Федерико Кьезы помог сборной Италии одержать победу над Испанией в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу. Отметим, что счет в матче открыли испанцы.
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Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном чемпионате Европы
Спорт-Экспрессвчера в 17:09
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
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