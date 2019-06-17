Футбол

Дубль Кьезы принес Италии победу над ИспаниейSportbox.RU вчера в 17:00

Дубль нападающего Федерико Кьезы помог сборной Италии одержать победу над Испанией в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу. Отметим, что счет в матче открыли испанцы.
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Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией

Матч ТВвчера в 17:00

Италия обыграла Испанию на молодежном чемпионате Европы

Советский спортвчера в 17:00

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019

Газета.Ruвчера в 18:04

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном чемпионате Европы

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

Италия обыграла Испанию на старте молодежного чемпионата Европы, несмотря на шикарный гол Себальоса

Sport24.ruвчера в 17:24

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией

Sportbox.RUвчера в 17:00

Дубль Кьезы помог Италии выиграть у Испании в матче Евро-2019 U21

Чемпионатвчера в 16:58
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Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Обновлено 15 июня в 15:39
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено вчера в 03:22
Религия

На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»

Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 00:12
Футбол

Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»

Футболисты мадридского Реала Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Общество

В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес

Обновлено вчера в 23:58
Политика

Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье

Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми

В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Культура

Американский телеведущий назвал вегетарианство планом сатаны

Обновлено в 01:07
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге

Обновлено в 00:56
Экономика

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР в конце 2018 года подписали протокол о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, первоначально китайская сторона одобрила только 10 российских молокозаводов, а уже в апреле этого года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен до 33 компаний.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено вчера в 07:50
Кино

Киноафиша. 17–23 июня

Обновлено вчера в 05:00
Общество

Закрытие «Кинотавра-2019»: Кожевникова, Андреева и другие звезды прошлись по красной дорожке юбилейного фестиваля

На красной дорожке блистали Мария Кожевникова, Паулина Андреева, Анна Чиповская и другие знаменитости.
Обновлено вчера в 18:02
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено вчера в 06:54
Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено вчера в 01:15
Армия и оружие

ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу

Обновлено в 00:39
Спорт

Россиянин Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги, упав на финише

Атлет пересек финишную линию первым с результатом 13,12 секунды, который стал рекордом сезона Легкоатлет Сергей Шубенков выиграл шестой этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Опубликована предсмертная записка Станислава Говорухина к жене

Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

СК РФ: По делу о массовой драке в Чемодановке задержали еще 12 человек

В субботу, 15 июня, по делу о массовой драке в Чемодановке задержали еще 12 местных жителей.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя

Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
Музыка

XVI Международный конкурс имени Чайковского открывается в Москве

В Москве открывается XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского, который пройдет с 17 по 29 июня в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 17:34
Авто

Обновленная Honda XR-V появится в продаже 18 июня

Новый Honda XR-V в отличии от предшественника имеет обновленную решетку радиатора, которая соединяется с передней оптикой, что еще больше повышает узнаваемость всего автомобиля.
Обновлено вчера в 01:50
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца

День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»

Пресс-служба "Челси" сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом

Обновлено вчера в 22:11
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