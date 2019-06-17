Футбол

Дубль Кьезы принес Италии победу над ИспаниейМатч ТВ 17:00

Дубль нападающего Федерико Кьезы помог сборной Италии одержать победу над Испанией в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу. Отметим, что счет в матче открыли испанцы.
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Италия обыграла Испанию на старте молодежного чемпионата Европы, несмотря на шикарный гол Себальоса

Sport24.ru17:24

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией

Матч ТВ17:00

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019

Газета.Ru18:04

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном чемпионате Европы

Спорт-Экспресс17:09

Италия обыграла Испанию на молодежном чемпионате Европы

Советский спорт17:00

Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией

Sportbox.RU17:00

Дубль Кьезы помог Италии выиграть у Испании в матче Евро-2019 U21

Чемпионат16:58
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Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

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Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба

Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

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Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
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Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет

14-летняя дочь известных на весь мир актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет 15 июня.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Общество

В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг

В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.
Обновлено в 13:34
Политика

США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе

США примут участие в международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Уфе с 18 по 20 июня.
Обновлено в 11:41
Политика

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Футбол

Команды Парагвая и Катара сыграли вничью в матче Кубка Америки

Матч первого тура сборных Парагвая и Катара завершился ничьей. Встреча группы В окончилась со счетом 2-2.
Обновлено в 17:53
Экономика

Детскому питанию меняют таможенный режим

Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Экономика

Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Журналисту Голунову предоставили защиту

Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46
Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Главу Дагестана госпитализировали

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Футбол

Дзола покинет «Челси» этим летом

Джанфранко Дзола уйдёт из тренерского штаба «Челси» этим летом.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах

Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Финансы

Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Обновлено в 19:47
Армия и оружие

Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории «ДСП»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выпустил распоряжение, которым отнес всю информацию о состоянии российской орбитальной группировки к категории "ДСП" (для служебного пользования), сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:04
Космос

Эксперт рассказал о возможности столкновения Земли с астероидами

Для крупных астероидов с размерами до 140 метров эксперты уже рассчитали орбиты на ближайшие 100-150 лет и пока столкновений не предвидится.
Обновлено 14 июня в 21:26
Общество

На прямую линию с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Почти 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, передаёт телеканал «Россия 24» со ссылкой на данные call-центров.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 19:04
Игры

Разработчики Shenmue 3 намекнули на возможность отказа от эксклюзивных продаж в Epic Games Store

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Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала, какое прозвище дала ей Ксения Собчак

Известная продюсер Яна Рудковская в своем микроблоге рассказала о том, что теперь у нее есть собственный телеграмм-канал.
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В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки

Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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