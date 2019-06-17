Футбол
Дубль Кьезы принес Италии победу над ИспаниейМатч ТВ 17:00
Дубль нападающего Федерико Кьезы помог сборной Италии одержать победу над Испанией в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу. Отметим, что счет в матче открыли испанцы.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:50, Вашингтон
Гаджеты
IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro
Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.
Обновлено в 15:02
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака
Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.
Обновлено в 23:33
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Происшествия
В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки
Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 20:30
Происшествия
В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей
В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.
Обновлено в 23:34
Общество
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено в 21:33
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 09:50
Общество
Супругу Нетаньяху оштрафовали на $15 тыс. за заказ еды за госсчет
Супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху признали виновной в ненадлежащем использовании госсредств и обязали выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей ($15,2 тыс.) за незаконное пользование услугами общественного питания, пишет The Times of Israel.
Обновлено в 06:39
Экономика
Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки
Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».
Обновлено в 14:11
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено в 22:54
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено в 19:15
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram прокомментировала конфликт с музыкантом Сергеем Лазаревым, который, как сообщают СМИ, произошёл в рамках вручения премии телеканала «Муз-ТВ».
Обновлено в 20:21
Армия и оружие
Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия
"Несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
Обновлено в 19:40
Политика
В Гонконге возобновилась многотысячная акция протеста
В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.
Обновлено в 05:47
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
ЖКХ
В Барнауле отключили горячую воду по контуру ТЭЦ-2
Обновлено в 21:30
Общество
Тайшетский регион ВСЖД: нацеленность на результат
При подведении итогов весеннего комиссионного осмотра Тайшетского региона в докладах руководителей станции и других подразделений были отмечены результаты работы за первые месяцы 2019 года.
Обновлено в 21:49
Общество
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.
Обновлено в 13:34
Религия
На въезде в Екатеринбург со стороны Кольцово появилась надпись «Город бесов»
Надпись «Город бесов» появилась этим утром прямо под табличкой «Екатеринбург» на въезде в город по Новокольцовской трассе.
Обновлено в 23:33
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено вчера в 07:42
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменило евро.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
ВСУ открыли массированный огонь по аэропорту Донецка
По данным СЦКК, за последний час украинские военнослужащие выпустили по указанным районам более 30 мин. ВСУ открыли массированный минометный обстрел по северной окраине Донецка, в результате чего два жилых дома оказались повреждены.
Обновлено в 18:34