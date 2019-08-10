Футбол

Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»Матч ТВ вчера в 14:20

Тоттенхэм — Астон Вилла
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
9′
Джон Макгинн
59′
Махмуд Хассан
Хота Пелетейро Рамальо
Харри Уинкс
Кристиан Эриксен
64′
Танги Ндомбеле
73′
74′
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
82′
Конор Хурихэйн
Дуглас Луис
Харри Кейн
86′
Эрик Ламела
87′
Эрик Ламела
Жорж-Кевин Нкуду
88′
Харри Кейн
90′
Танги Ндомбеле
Оливер Скипп
90′+2′
«Тоттенхэм» на своем поле победил «Астон Виллу» в матче первого тура чемпионата Англии. Победу лондонскому клубу принес дубль Гарри Кейна в концовке встречи.
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