Футбол
Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»Матч ТВ вчера в 14:20
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
|9′
Джон Макгинн
|59′
Махмуд Хассан
Хота Пелетейро Рамальо
Харри Уинкс
Кристиан Эриксен
|64′
Танги Ндомбеле
|73′
|74′
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
|82′
Конор Хурихэйн
Дуглас Луис
Харри Кейн
|86′
Эрик Ламела
|87′
Эрик Ламела
Жорж-Кевин Нкуду
|88′
Харри Кейн
|90′
Танги Ндомбеле
Оливер Скипп
|90′+2′
|72%
|Владение мячом
|28%
|90%
|Процент точных передач
|75%
|14
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|14
|Угловые
|–
|4
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Льорис
16
Уокер-Питерс
4
Алдервейрелд
6
Санчес
3
Роуз
29
Скипп
23
Эриксен
14
Нкуду
17
Сиссоко
27
Моура
10
Кейн
2 ×
1
Хитон
27
Аль-Мухаммади
22
Энгелс
40
Мингз
3
Тейлор
7
Макгинн
6
Луис
10
Грилиш
23
Хота
26
Коджиа
21
Эль-Гази
Астон Вилла
Расстановка 4‑3‑3
«Тоттенхэм» на своем поле победил «Астон Виллу» в матче первого тура чемпионата Англии. Победу лондонскому клубу принес дубль Гарри Кейна в концовке встречи.
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