Футбол

Дубль Калиджури принес «Шальке» победу над «Вольфсбургом»Sport24.ru 13:55

Шальке-04 — Вольфсбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
Даниэль Калиджури
8′
20′
Элвис Реджбечай
Уэстон Маккенни
66′
72′
Элвис Реджбечай
Йосип Брекало
Даниэль Калиджури
78′
84′
Ренато Штеффен
Феликс Клаус
87′
Янник Герхардт
Юнус Малли
Марк Ут
Хаджи Райт
90′
Уэстон Маккенни
Суат Сердар
90′+1′
Стивен Скрибски
Ахмед Кутуджу
90′+3′
«Шальке» на своем поле обыграл «Вольфсбург» в 18-м туре чемпионата Германии. Дублем в составе победителей отметился Даниэль Калиджури. После победы «Шальке» делит 12-14-е места, набрав 21 очко.
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