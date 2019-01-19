Дубль Калиджури принес «Шальке» победу над «Вольфсбургом»Sport24.ru 13:55

«Шальке» на своем поле обыграл «Вольфсбург» в 18-м туре чемпионата Германии. Дублем в составе победителей отметился Даниэль Калиджури. После победы «Шальке» делит 12-14-е места, набрав 21 очко.

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Общество Общество Московский планетарий составил карту полного затмения Луны 21 января

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Общество Общество В Таганроге чиновники дали многодетной семье пособие в 47,5 рубля Таганрогские чиновники назначили многодетной неполной семье единовременную выплату пособия в размере 47,5 рубля.

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