Футбол
Дубль Кайседо помог «Лацио» обыграть «Сампдорию»Матч ТВ вчера в 13:54
|3′
Фелипе Кайседо
Омар Колли
Лоренцо Тонелли
|16′
|19′
Фелипе Кайседо
Алекс Феррари
|21′
Гастон Рамирес
|23′
|32′
Франческо Ачерби
Гастон Рамирес
|45′
Кароль Линетти
Якуб Янкто
|46′
Фабио Куальярелла
|57′
|64′
Фелипе Кайседо
Чиро Иммобиле
|68′
Ромуло Соуза
Адам Марушич
|71′
Уоллес Сантос
Лоренцо Тонелли
|74′
|78′
Данило Катальди
Милан Бадель
Якопо Сала
Маноло Габбьядини
|82′
Никола Мурру
|90′
|90′+2′
Сенад Лулич
Якопо Сала
|90′+2′
|55%
|Владение мячом
|45%
|88%
|Процент точных передач
|84%
|7
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|4
|3
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|11
|6
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Аудеро
23
Габбьядини
25
Феррари
26
Тонелли
29
Мурру
10
Прат
6
Экдаль
11
Рамирес
14
Янкто
92
Дефрель
27
Куальярелла
1
Стракоша
13
Уоллес
33
Ачерби
15
Баштуш
77
Марушич
16
Пароло
6
Лейва
25
Бадель
19
Лулич
11
Корреа
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
Дубль бывшего нападающего «Локомотива» Фелипе Кайседо, выступающего за «Лацио», помог команде обыграть «Сампдорию» в матче 34-го тура серии А. В составе «Сампдории» гол забил Фабио Квальярелла.
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