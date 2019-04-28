Футбол

Дубль Кайседо помог «Лацио» обыграть «Сампдорию»Матч ТВ вчера в 13:54

Сампдория — Лацио
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
3′
Фелипе Кайседо
Омар Колли
Лоренцо Тонелли
16′
19′
Фелипе Кайседо
Алекс Феррари
21′
Гастон Рамирес
23′
32′
Франческо Ачерби
Гастон Рамирес
45′
Кароль Линетти
Якуб Янкто
46′
Фабио Куальярелла
57′
64′
Фелипе Кайседо
Чиро Иммобиле
68′
Ромуло Соуза
Адам Марушич
71′
Уоллес Сантос
Лоренцо Тонелли
74′
78′
Данило Катальди
Милан Бадель
Якопо Сала
Маноло Габбьядини
82′
Никола Мурру
90′
90′+2′
Сенад Лулич
Якопо Сала
90′+2′
Дубль бывшего нападающего «Локомотива» Фелипе Кайседо, выступающего за «Лацио», помог команде обыграть «Сампдорию» в матче 34-го тура серии А. В составе «Сампдории» гол забил Фабио Квальярелла.
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