Футбол

Дубль Хазри принёс «Сент-Этьену» победу в матче с «Марселем»Чемпионат вчера в 16:59

Сент-Этьен — Марсель
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Жоффруа-Гишар»
16′
Кевин Стротман
Вахби Хазри
59′
Лоис Дьони
Ромен Амума
64′
Габриэл Силва
Яннис Салибур
75′
85′
Лукас Окампос
Клинтон Н`Жи
Вахби Хазри
88′
Вахби Хазри
Пьер-Ив Полома
90′
90′
Морган Сансон
Валер Жермен
90′
Луис Густаво
Неманья Радонич
В концовке встречи Хазри оформил дубль и принёс «Сент-Этьену» победу. По итогам 20 туров "Сент-Этьен" набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. "Марсель", на счету которого 19 матчей, набрал 28 очков и располагается на 9-м месте в таблице чемпионата Франции.
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