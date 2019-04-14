Футбол
Дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу над «Филадельфией» в матче MLSRT на русском 03:07
Победу «Гэлакси» принёс дубль Златана Ибрагимовича, забившего на 27-й минуте и реализовавшего пенальти на 36-й. «Гэлакси» лидирует в Западной конференции MLS, набрав 19 очков в семи матчах. «Филадельфия» — пятая на Востоке с 10 очками.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:50, Ашберн
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Обновлено в 01:17
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье
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Происшествия
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В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
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Хоккей
Почетный вице-президент ФХР: «На Западе КХЛ, в отличие от Востока, проблемы с судейством возникают регулярно»
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Обновлено в 03:41
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Самолет столкнулся с двумя вертолетами, есть жертвы
В Непалу в аэропорту возле города Лукла самолет во время взлета столкнулся с двумя вертолетами, передает Nepali Times.
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Политика
Дебаты Порошенко с Порошенко: к «Олимпийскому» сгоняют полицию
Как сообщала «Русская Весна», сегодня на киевском стадионе «Олимпийский» должны пройти дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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Политика
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Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
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Специально для 5.tv.ru астролог Сергей Седашёв составил прогноз для каждого знака зодиака на ближайшую неделю.
Обновлено вчера в 13:12
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Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
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Обновлено вчера в 18:39
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Квартиру Людмилы Целиковской продают за 34 миллиона рублей
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В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
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В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
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Стало известно, в каких регионах РФ вакансий больше, чем безработных
Стало известно, в каких регионах России вакансий больше, чем безработных.
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Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
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