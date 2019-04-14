Футбол
Дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» победу над «Филадельфией» в матче MLSRT на русском 03:07
Победу «Гэлакси» принёс дубль Златана Ибрагимовича, забившего на 27-й минуте и реализовавшего пенальти на 36-й. «Гэлакси» лидирует в Западной конференции MLS, набрав 19 очков в семи матчах. «Филадельфия» — пятая на Востоке с 10 очками.
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