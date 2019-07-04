Футбол

«Гэлакси» обыграл «Торонто» благодаря дублю ИбрагимовичаREGNUM 01:24

В составе «Гэлакси» дубль оформил шведский нападающий Златан Ибрагимович, отличившийся на 75-й и 89-й минутах. В настоящее время «Гэлакси» занимает третье место в турнирной таблице MLS, имея в активе 34 очка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Торонто»

Sport24.ru00:34

Дубль Ибрагимовича принес «ЛА Гэлакси» победу над «Торонто»

Матч ТВ01:24

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Торонто»: прогноз и ставка на матч МЛС

ODDS.ru03 июля в 16:16

Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Торонто»

Спорт-Экспресс00:35

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Торонто»: будет ли победа хозяев?

Все про Спорт ру03 июля в 21:38

Златан сделал дубль, забив 13-й гол в 15 матчах сезона МЛС

Sports.ru01:14

«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Торонто». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 5 июля 2019 года

LiveSport.ru03 июля в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:49, Вашингтон
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя

Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне

Самолет Нью-Йорк - Лондон британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту "Логан" после возгорания на борту, сообщает телеканал CBS Boston.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Общество

Россиянам показали новые поезда без боковых полок

В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Ночью в Краснодаре горели жилые дома на улице Коммунаров

Обновлено в 00:25
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Политика

«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений

Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Обновлено вчера в 23:30
Энергетика

Жители РФ выступают за госконтроль над ценами на бензин

Большинство жителей России (47%) поддерживают госрегулирование цен на топливо и считают вмешательство властей полностью правомерным.
Обновлено в 01:11
Политика

Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено вчера в 18:30
Авто

В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа

Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

На Украине попросили Совбез ООН не обсуждать закон о госязыке

Украинский постпред при ООН Владимир Ельченко отправил главе Совбеза письмо, в котором попросил совет не рассматривать закон о языке, так как он не влияет на поддержание международной безопасности и мира.
Обновлено в 00:49
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Кировский районный суд Екатеринбурга в четверг впервые оправдал местного жителя Дмитрия Молодцова по делу об участии в акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.
Обновлено в 00:53
Экономика

В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт

В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
Обновлено в 01:35
Космос

Астроном заснял секретный американский космоплан X-37B на орбите Земли

X-37 / ©NASA Специалист добавил, что ему удалось снова найти челнок на орбите благодаря сети любителей — наблюдателей за спутниками.
Обновлено вчера в 09:28
Гаджеты

Xiaomi выпустит особую версию Redmi K20 Pro для фанатов «Мстителей»

Обновлено вчера в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное