Футбол
«Гэлакси» обыграл «Торонто» благодаря дублю ИбрагимовичаREGNUM 01:24
В составе «Гэлакси» дубль оформил шведский нападающий Златан Ибрагимович, отличившийся на 75-й и 89-й минутах. В настоящее время «Гэлакси» занимает третье место в турнирной таблице MLS, имея в активе 34 очка.
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