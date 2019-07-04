«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча состоялась на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола были забиты во втором тайме.

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