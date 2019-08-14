«Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата MLS (2:0). Дубль оформил форвард Златан Ибрагимович. Теперь у него на счету 18 голов в этом сезоне. Стоит отметить, что капитаном «Далласа» является экс-защитник «Локомотива» Рето Циглер.

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