Футбол

Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Далласом» ЦиглераСпорт-Экспресс 00:31

«Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата MLS (2:0). Дубль оформил форвард Златан Ибрагимович. Теперь у него на счету 18 голов в этом сезоне. Стоит отметить, что капитаном «Далласа» является экс-защитник «Локомотива» Рето Циглер.
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