Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграть у «Торонто»Чемпионат 01:51

Шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Торонто». Встреча прошла на стадионе "Дигнити Хелс Спортс Парк" в Карсоне и завершилась победой команды Златана со счётом 2:0.
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Ибрагимович сделал дубль в MLS с неправильной фамилией на футболке

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Ибрагимович сыграл в матче MLS в футболке с ошибкой в фамилии

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Дубль Ибрагимовича принес «ЛА Гэлакси» победу над «Торонто»

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Sports.ru01:14
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Златан Ибрагимович
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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