Шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Торонто». Встреча прошла на стадионе "Дигнити Хелс Спортс Парк" в Карсоне и завершилась победой команды Златана со счётом 2:0.

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