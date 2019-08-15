Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «ЛА Гэлакси» обыграть «Даллас»ODDS.ru 02:38

37-летний швед оформил дубль в матче, принеся своей команде победу со счетом 2:0. На счету Златана 18 голов в этом сезоне. Нападающий в четвертый раз в этом сезоне оформил дубль. Также на счету форварда один хет-трик.
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