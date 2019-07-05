Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Торонто»Газета.Ru 02:41

В матче регулярно чемпионата высшего футбольного дивизиона США (MLS) встретились "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Торонто", сообщает Sport24.ru. Игра проходила на стадионе "Дигнити Хелс Спортс Парк" в Карсоне, завершившись победой хозяев со счетом 2:0.
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