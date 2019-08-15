Футбол

Дубль Ибрагимовича поднял «Гэлакси» на третье место на Западе MLSProstoProSport 00:33

Ибрагимович открыл счет на 68-й минуте матча, а на 82-й реализовал пенальти, поставив победную точку. Теперь на счету Златана 18 голов в 20-ти матчах сезона, и он является третьим бомбардиром чемпионата после Карлоса Велы (23 гола) из «ФК Лос-Анджелес» и Джозефа Мартинеса (20) из «Атланты».
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