Футбол
Дубль Ибрагимовича поднял «Гэлакси» на третье место на Западе MLSProstoProSport 00:33
Ибрагимович открыл счет на 68-й минуте матча, а на 82-й реализовал пенальти, поставив победную точку. Теперь на счету Златана 18 голов в 20-ти матчах сезона, и он является третьим бомбардиром чемпионата после Карлоса Велы (23 гола) из «ФК Лос-Анджелес» и Джозефа Мартинеса (20) из «Атланты».
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«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч МЛС 15 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 05:55
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