Футбол
Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» обыграть «Лос-Анджелес»Газета.Ru 01:14
"Лос-Анджелес Гэлакси" сыграл вничью с "Лос-Анджелесом" в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча, прошедшая на стадионе "Банк оф Калифорния", завершилась со счетом 3:3. В составе "Гэлакси" дубль оформил Златан Ибрагимович, также отличился Кристиан Павон.
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«Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч МЛС 26 августа 2019 года
LiveSport.ru24 августа в 19:58
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