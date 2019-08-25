"Лос-Анджелес Гэлакси" сыграл вничью с "Лос-Анджелесом" в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча, прошедшая на стадионе "Банк оф Калифорния", завершилась со счетом 3:3. В составе "Гэлакси" дубль оформил Златан Ибрагимович, также отличился Кристиан Павон.

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