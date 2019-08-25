Футбол

Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» обыграть «Лос-Анджелес»Газета.Ru 01:14

"Лос-Анджелес Гэлакси" сыграл вничью с "Лос-Анджелесом" в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча, прошедшая на стадионе "Банк оф Калифорния", завершилась со счетом 3:3. В составе "Гэлакси" дубль оформил Златан Ибрагимович, также отличился Кристиан Павон.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Златан сделал дубль в 3-м матче подряд. У него 22 гола в 22 играх сезона МЛС

Sports.ru01:16

Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» обыграть «Лос-Анджелес», Вела забил 27-й гол в сезоне

Sport24.ru00:55

Ибрагимович оформил дубль в третьем матче подряд

Матч ТВ01:46

Дубль Ибрагимовича не помог «Гэлакси» победить в дерби с «Лос-Анджелесом» (видео)

Советский спорт01:17

«Гэлакси» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом», Ибрагимович оформил дубль. Видео

Спорт-Экспресс00:32

ФК «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: дерби в Калифорнии

Все про Спорт рувчера в 05:25

«Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч МЛС 26 августа 2019 года

LiveSport.ru24 августа в 19:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено вчера в 19:55
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
Общество

В Великобритании закрасили посвященное Brexit граффити Бэнкси

В английском городе Дувре уничтожена одна из самых известных работ британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя

Обновлено вчера в 21:10
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Минтруд России установил новый прожиточный минимум за второй квартал 2019 года.
Обновлено 23 августа в 07:37
Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко

Журналистка, светский обозреватель Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко.
Обновлено в 01:26
Музыка

Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи

На музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, посвященный 65-летнию музыканта.
Обновлено в 01:35
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Общество

Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов

Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Коалиция сбила два запущенных йеменскими повстанцами дрона

Представитель арабской коалиции, которая ведет борьбу с движением "Ансар Аллах", сообщил, что дроны были запущены с площадки, расположенной в Сане (столица Йемена).
Обновлено вчера в 20:03
Наука

Выявлено новое лекарство, которое будет бороться с раком легких

Обновлено вчера в 00:25
Единоборства

Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Футбол

Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков

В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

Скандально известный «лесной» министр Приангарья попросился в отставку

По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки.
Обновлено в 00:37
Экономика

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено 24 августа в 11:20
Футбол

«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В СКФУ в Ставрополе произошел пожар

Пожар произошел в воскресенье вечером в Ставрополе в Северо-Кавказском федеральном университете, пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба краевого МЧС.
Обновлено в 00:51
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете

Обновлено вчера в 08:45
Общество

Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливали не по правилам.
Обновлено в 01:34
Политика

Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг.
Обновлено в 01:06
Политика

Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу

Второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступил в силу в полночь 26 августа (07:00 мск).
Обновлено в 01:00
Интернет

Ещё одно приложение Google «почернело»

Google продолжает добавлять поддержку тёмной темы в свои сервисы и приложения. Очередным ПО, получившим Dark Mode, стало Google Pay.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские

Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей.
Обновлено в 00:20
Теннис

Российский теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное