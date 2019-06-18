Дубль Гуардадо помог Мексике победить КанадуМатч ТВ 01:45

Сборная Мексики оказалась сильнее команды Канады в матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Дублем отметился полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо. Мексиканцы набрали 6 очков, а в третьем туре встретятся со сборной Мартиники, которая разгромила Кубу.

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