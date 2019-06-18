Дубль Гуардадо помог Мексике победить КанадуМатч ТВ 01:45

Сборная Мексики оказалась сильнее команды Канады в матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Дублем отметился полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо. Мексиканцы набрали 6 очков, а в третьем туре встретятся со сборной Мартиники, которая разгромила Кубу.

Все про Спорт ру

Спорт день за днем

Армия и оружие В Иране заявили о сбитом беспилотнике США Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Политика РФ сформировала делегацию в ПАСЕ Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Общество Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.

Экономика Число работающих пенсионеров в России сократилось почти в два раза Число работающих российских пенсионеров сократилось почти в два раза за последние три года.

Космос ГП КС выплатило кредиты за три спутника Финансирование закупки связных полезных нагрузок проводилось по новой для ГП КС схеме с привлечением фондирования от иностранного банка под покрытие Coface.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Хоккей Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.

Финансы ФРС США сохранила ключевую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Политика Бойко рассказал о цели визита в Россию Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.

Общество И.О. главы Ростова устроил разнос подчинённым и пригрозил увольнениями Исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко устроил серьезный разнос своим подчинённым и пригрозил им увольнениями со службы.

Авто Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии Радиаторная решетка и фары были взяты с "пятерки", в остальном интерьер машины представляет собой оригинальные элементы, в том колесные диски.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Общество Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.

Происшествия ДТП с участием маршрутки произошло в Москве Маршрутка столкнулась с двумя иномарками на северо-западе Москвы, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Политика Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.

Общество В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.

Происшествия Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.

Общество Температура в Москве приблизится к рекордным значениям 1956 года Температура воздуха в Москве в четверг, 20 июня, приблизится к показателю +31,1 градуса — такой рекорд дня наблюдался в 1956 году.

Музыка Поклонники попросили Диану Арбенину спеть 200 песен Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала о том, что поклонники попросили ее спеть 200 песен на предстоящем концерте в честь ее 45-летия.