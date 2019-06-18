Дубль Гуардадо помог Мексике победить КанадуМатч ТВ 01:45

Сборная Мексики оказалась сильнее команды Канады в матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Дублем отметился полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо. Мексиканцы набрали 6 очков, а в третьем туре встретятся со сборной Мартиники, которая разгромила Кубу.

Спорт день за днем

Все про Спорт ру

Экономика Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».

Происшествия СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.

Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Политика Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.

Общество Навальный «заработал» 3,5 миллиона, находясь в очередном отпуске Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), блогер Алексей Навальный смог заработать более трех миллионов рублей, находясь в очередном отпуске.

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Происшествия На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.

Общество Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Финансы ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Финансы Курс доллара обновил минимум года Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.

Политика Путин возьмет под личный контроль ход мусорной реформы Президент России Владимир Путин лично проконтролирует реализацию мусорной реформы в стране.

Происшествия В аэропорту Шереметьево умер турист В аэропорту Шереметьево умер пассажир, которому стало плохо на борту самолета рейса Гуанчжоу-Париж. Об этом в четверг сообщил «Пятый канал».

Политика Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Политика Путин назвал главный способ решения проблемы снижения уровня жизни Увеличение производительности труда и развитие экономики станут главными условиями для повышения уровня жизни в России.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Происшествия Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда, который до конца лета продлил арест гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.

Общество Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.

Общество Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.

Политика Путин заявил о выделении 300 миллиардов на переработку мусора Что касается переработки мусора, Владимир Путин заявил о том, что согласно федеральной программе, в России будет построено 200 комплексов по переработке, на что будет выделено порядка 300 миллиардов рублей.