Футбол

Дубль Гуардадо помог Мексике победить КанадуМатч ТВ 01:45

Сборная Мексики оказалась сильнее команды Канады в матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Дублем отметился полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо. Мексиканцы набрали 6 очков, а в третьем туре встретятся со сборной Мартиники, которая разгромила Кубу.
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Дубль Гуардадо помог Мексике победить Канаду

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