Дубль Гуардадо помог Мексике победить КанадуSportbox.RU 01:45

Сборная Мексики оказалась сильнее команды Канады в матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Дублем отметился полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо. Мексиканцы набрали 6 очков, а в третьем туре встретятся со сборной Мартиники, которая разгромила Кубу.

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Армия и оружие Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году.

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Происшествия Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Армия и оружие Минобороны намерено инвестировать более 18 млрд рублей в Сахалин Министерство обороны России намерено в течение пяти лет выделить более 18 млрд рублей на развитие и строительство военной инфраструктуры на Сахалине.

Политика Владимир Путин пообещал повышение зарплат в МЧС К президенту обратился пожарный из Калининграда, который рассказал, что зарплата рядовых сотрудников, работающих в МЧС, составляет 12-16 тысяч рублей, на что прожить невозможно.

Общество Задания по ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Российское правительство приняло решение сделать варианты заданий Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена индивидуальными.

Общество Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.

Общество Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства Продюсер Бари Алибасов считает, что его сын, Бари Алибасов-младший, заработал на скандале вокруг его отравления, пишет «Комсомольская правда».

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Финансы Курс доллара обновил минимум года Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.

Музыка На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.

Общество Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.

Кино Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение исторических фактов в сериале Продюсер и автор сценария нашумевшего сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин рассказал, почему события в картине отличаются от реальной хронологии событий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

Здоровье Медики назвали восемь признаков рака у мужчин Медики из Великобритании назвали восемь признаков рака у мужчин.

Гаджеты IPhone 8 значительно подешевел в России Яндекс.Маркет У официальный ритейлеров цена находится на уровне 40 тысяч рублей.

Политика Помпео обратился к РФ на фоне доклада о крушении MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Экономика Путин признал, что россиянам стало жить тяжелее Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время прямой линии.

Общество Путин начал очередную «Прямую линию» Напомним, ранее жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.

Происшествия Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.

Кино Disney и Pixar анонсировали новый мультфильм «Душа» Студии Disney и Pixar заявили о запуске нового совместного проекта.