Футбол

Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»Газета.Ru 16:52

"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн, также мячи забили Карлес Сайоль, Жорди Альба и Артуро Видаль.
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Дубль Гризманна помог «Барселоне» победить «Бетис»

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Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

Sport24.ru16:55

Дубль Гризманна помог «Барселоне» обыграть «Бетис». Фекир забил дебютный гол за гостей

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Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

Чемпионат16:53

«Барселона» разгромила «Бетис» – 5:2. Гризманн сделал дубль

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Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис» на своем поле

Матч ТВ16:55

Онлайн трансляция матча «Барселона» - «Бетис»

Все про Спорт рувчера в 21:11
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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