"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн, также мячи забили Карлес Сайоль, Жорди Альба и Артуро Видаль.

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Авто Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.

Происшествия Торговый центр частично обрушился из-за взрыва газа в США В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

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Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

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