Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»Газета.Ru 16:52
|15′
Набиль Фекир
Жерар Пике
|32′
Антуан Гризманн
|41′
Антуан Гризманн
|50′
Карлес Перес
|56′
Жорди Альба
|60′
|62′
Кристиан Тельо
Вильфрид Каптум
|62′
Андрес Гуардадо
Хоакин Санчес
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
|73′
|75′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Артуро Видаль
|77′
Карлес Перес
Анссумане Фати
|78′
|79′
Лорен Морон
Рафинья Алькантара
Хуниор Фирпо
|81′
|90′
Вильям Карвалью
|71%
|Владение мячом
|29%
|91%
|Процент точных передач
|78%
|3
|Удары в сторону ворот
|–
|7
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|–
|9
|Отборы
|15
|14
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
20
Роберто
22
Видаль
21
Де Йонг
31
Фати
17
Гризманн
2 ×
24
Фирпо
13
Мартин
24
Апаресидо
5
Бартра
12
Решел
25
Педраса
22
Лайнес
14
Карвалью
15
Фекир
17
Санчес
34
Каптум
16
Морон
Бетис
Расстановка 4‑5‑1
"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн, также мячи забили Карлес Сайоль, Жорди Альба и Артуро Видаль.
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