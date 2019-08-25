Футбол

Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»Газета.Ru 16:52

Барселона — Бетис
5 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
15′
Набиль Фекир
Жерар Пике
32′
Антуан Гризманн
41′
Антуан Гризманн
50′
Карлес Перес
56′
Жорди Альба
60′
62′
Кристиан Тельо
Вильфрид Каптум
62′
Андрес Гуардадо
Хоакин Санчес
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
73′
75′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Артуро Видаль
77′
Карлес Перес
Анссумане Фати
78′
79′
Лорен Морон
Рафинья Алькантара
Хуниор Фирпо
81′
90′
Вильям Карвалью
"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн, также мячи забили Карлес Сайоль, Жорди Альба и Артуро Видаль.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чудо-гол Гризманна и первая победа «Барселоны» в сезоне. Видеообзор матча «Барселона» - «Бетис»

Sport.ru17:30

«Барселона» разгромила «Бетис» – 5:2. Гризманн сделал дубль

Sports.ru16:52

Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

Чемпионат16:53

Гризманн отпраздновал первый дубль за «Барселону» в стиле звезды НБА Леброна Джеймса

Sport24.ru17:29

Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис» на своем поле

Матч ТВ16:55

«Барселона» разобрала «Бетис», Гризманн отметился дублем

Спорт-Экспресс17:45

Онлайн трансляция матча «Барселона» - «Бетис»

Все про Спорт рувчера в 21:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.
Обновлено в 11:57
Футбол

Арсенал (Тула) — Оренбург 2:1

Немецкий защитник Роберт Бауэр дебютировал в составе тульского «Арсенала». На 77-й минуте встречи он заменил Сергея Ткачева.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

Сирийская армия начала освобождение города Кобани

Сирийская армия в воскресенье, 25 августа, начала в первой половине дня штурм города Кобани.
Обновлено в 12:59
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В Чечне уточнили информацию о закиданном камнями поезде

Обновлено в 16:12
Политика

Лидеры G7 не договорились о возвращении России

На открывшемся вчера во французском Биаррице саммите лидеры стран «большой семерки» обсудили за ужином вопрос возвращения России и формата G8, договорившись при этом не разглашать содержание разговора.
Обновлено в 15:45
Хоккей

СКА обыграл «Йокерит» и выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА досрочно выиграл турнир имени Н. Г. Пучкова, обыграв "Йокерит" со счетом 4:1. Питерская команда одержала третью победу подряд.
Обновлено в 14:43
Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире

На первом месте находится Скарлет Йохансон Журнал Forbes 24 августа опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.
Обновлено вчера в 02:27
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Макрон заявил о стремлении стран G7 избежать конфликта с Ираном

Лидеры стран G7 сошлись во мнении, что им необходимо избегать конфликта с Ираном, заявил телеканалу LCI президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 07:10
Политика

В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Того отозвало признание независимости Косова

27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 17:12
Космос

Финские инженеры запустят спутники при помощи воздушных шаров

Обновлено вчера в 12:06
Политика

В Абхазии начались выборы президента

В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Здоровье

Россияне массово жалуются на пропажу из аптек преднизолона

Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона.
Обновлено вчера в 15:31
Авто

Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено 23 августа в 06:28
Происшествия

Торговый центр частично обрушился из-за взрыва газа в США

В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле

Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
Обновлено в 13:00
Футбол

Снейдер удивил внешним видом после завершения карьеры

35-летний экс-хавбек посетил матч Эредивизие «Утрехт» - «ВВВ-Венло» (1:2) и удивил присутствующих своим внешним видом.
Обновлено в 10:55
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено вчера в 11:20
Кино

Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» вновь возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) снова стал лидером российского проката, собрав 97,8 млн рублей за минувший уик-энд.
Обновлено в 17:28
Футбол

«ПСЖ» благодаря дублю Чупо-Мотинга с крупным счетом победил «Тулузу»

«ПСЖ» на своем поле одержал крупную победу над «Тулузой» в третьем туре чемпионата Франции. Дубль у парижан оформил Эрик Чупо-Мотинг.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:30
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол

Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Здоровье

Почему не стоит жить выше 7 этажа, выяснили учёные

Обновлено в 11:44
Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

Обновлено вчера в 09:51
Политика

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено 21 августа в 17:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное