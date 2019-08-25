Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»Газета.Ru 16:52
|15′
Набиль Фекир
Жерар Пике
|32′
Антуан Гризманн
|41′
Антуан Гризманн
|50′
Карлес Перес
|56′
Жорди Альба
|60′
|62′
Кристиан Тельо
Вильфрид Каптум
|62′
Андрес Гуардадо
Хоакин Санчес
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
|73′
|75′
Серхио Каналес
Диего Лаинес
Артуро Видаль
|77′
Карлес Перес
Анссумане Фати
|78′
|79′
Лорен Морон
Рафинья Алькантара
Хуниор Фирпо
|81′
|90′
Вильям Карвалью
|71%
|Владение мячом
|29%
|91%
|Процент точных передач
|78%
|3
|Удары в сторону ворот
|–
|7
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|–
|9
|Отборы
|15
|14
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
20
Роберто
22
Видаль
21
Де Йонг
31
Фати
17
Гризманн
2 ×
24
Фирпо
13
Мартин
24
Апаресидо
5
Бартра
12
Решел
25
Педраса
22
Лайнес
14
Карвалью
15
Фекир
17
Санчес
34
Каптум
16
Морон
Бетис
Расстановка 4‑5‑1
"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн, также мячи забили Карлес Сайоль, Жорди Альба и Артуро Видаль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие
Польша призвала НАТО решить вопрос о размещении ядерных ракет в Европе
НАТО следует обсудить необходимости размещения в Европе новых ракет с ядерными боеголовками, отметил Моравецкий.
Обновлено вчера в 06:03
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
Обновлено в 21:42
Экономика
Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг
Непрофильные расходы Для реализации задуманного "Почта России" просит из бюджета почти 85 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Кино
Дональд Трамп поздравил легендарного Шона Коннери с 89-летием
25 августа известному британскому актеру Шоу Коннери исполнилось 89 лет. Именинника поздравил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 14:21
Игры
League of Legends – Система вечных будет доработана
Первые являются общими для всех персонажей, стоят заметно дешевле, и два раза в году будут появляться в ассортименте Храмов эссенции, а вторые создаются под конкретных чемпионов и будут требовать для завершения выполнения особых условий.
Обновлено в 18:10
Экономика
МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании
Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 15:47
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа.
Обновлено в 19:43
Политика
Президент Боливии пригласил лидеров G7 помочь с тушением пожаров
Боливия приветствует позицию лидеров стран «большой семерки», высказавшихся о готовности помочь в борьбе с пожарами на Амазонке, и ждет руководителей G7 для оказания непосредственной помощи, заявил 25 августа на странице в Twitter президент страны Эво Моралес.
Обновлено в 20:03
Политика
Меркель назвала условие для возвращения России в G7
Германия и другие участники G7 считают, что для разговора о возвращении России в международный клуб нужен прогресс в минском процессе.
Обновлено в 13:05
Политика
В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено в 13:42
Музыка
В Башкирии пройдет форум «Мусафир»
Стоит отметить, что этнический форум «Мусафир» был удостоен гранта главы республики, направленного на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Технологии
Как избавиться от мышей? Проверенные методы борьбы
Если к вам на дачу пришли мыши, то ждите появления второй волны гостей — одичалых кошек, лис и змей.
Обновлено в 18:36
Космос
Как открыли западные берега Северной Земли
Обновлено вчера в 17:57
Музыка
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи
Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.
Обновлено в 13:19
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Футбол
«Я оставался на газоне, потому что не верил в это». Ансумане Фати — о дебюте за «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Ансумане Фати прокомментировал дебют за каталонский клуб.
Обновлено в 19:39
Наука
Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника
Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
Обновлено вчера в 07:19
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник рублю, снизился.
Обновлено 23 августа в 07:01
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Кино
Алиханов: В Калининградской области может появиться своя «Таврида»
«Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который собрал на одной площадке порядка 45 тыс. зрителей и 4,5 тыс. участников.
Обновлено в 10:45
Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести
24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено вчера в 03:43