Футбол
|20′
Серж Гнабри
Юя Осако
|33′
Никлас Мойсандер
|36′
|38′
Франк Рибери
Кингсли Коман
|50′
Серж Гнабри
Милош Велькович
Себастьян Лангкамп
|63′
Йоханнес Эггештайн
Кевин Мевальд
|66′
Нури Шахин
|68′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
|76′
|79′
Давид Алаба
|80′
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара
|82′
Тьяго Алькантара
|90′+1′
Томас Мюллер
Хави Мартинес
Никлас Мойсандер
|90′+2′
|44%
|Владение мячом
|56%
|79%
|Процент точных передач
|85%
|1
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|10
|14
|Отборы
|13
|14
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Вердер
Расстановка 4‑3‑3
1
Павленка
23
Селассие
15
Лангкамп
18
Мойсандер
5
Аугустинссон
35
Эггештайн
4
Писарро
30
Классен
6
Мевальд
10
Крузе
8
Осако
1
Нойер
13
Рафинья
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
6
Алькантара
32
Киммих
8
Мартинес
18
Горетцка
29
Коман
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
"Бавария" обыграла "Вердер" в матче 13-го тура чемпионата Германии. В составе победителей дубль оформил Серж Гнабри. За бременский клуб гол забил Юя Осако.
Спорт-Экспресс11:47
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 1 декабря 2018 года
LiveSport.ru29 ноября в 23:53
Вердер - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги: Бавария едет в Бремен за победой
Sport-place29 ноября в 06:24
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:47, Ашберн
Футбол
«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 12:21
Футбол
«Ман Сити» одержал 6-ю победу подряд и сохранил лидерство в АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» в матче 14-го тура чемпионата Англии (3:1). Команда Хосепа Гвардиолы одержала шестую победу подряд в АПЛ и сохранила лидерство в таблице.
Обновлено в 12:15
Футбол
«Леганес» обыграл «Вальядолид» в матче чемпионата Испании
Обновлено в 12:40
Футбол
Владимир Федотов – об отмене матча с «Крыльями»: «Игра не стоит свеч»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов положительно оценил отмену матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:14
Футбол
Фанаты «Уотфорда» вывесили баннер в память о владельце «Лестера»
Фанаты «Уотфорда» во время матча 14-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (0:2) почтили память владельца оппонентов.
Обновлено в 12:37
Футбол
Аршавин вошел в список 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана
Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин включен в список 22 лучших игроков чемпионата Казахстана-2018, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).
Обновлено в 11:52
Футбол
Владелец «Палермо» продал клуб за 10 евро
Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини продал клуб за символическую цену в 10 евро компании из Нидерландов.
Обновлено в 12:30
Футбол
СПАЛ и «Эмполи» завершили матч Серии А результативной ничьей
В матче 14-го тура чемпионата Италии СПАЛ сыграл вничью с "Эмполи" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Ферраре на стадионе "Паоло Мацца".
Обновлено в 11:13
Футбол
Волейбольный «Зенит» обыграл «Белогорье» в матче Суперлиги
Игра проходила на домашней площадке петербуржцев в рамках шестого тура Суперлиги чемпионата России и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Обновлено в 12:39
Футбол
«Краснодар» забил пять мячей в ворота «Урала» в молодежном первенстве
В Краснодаре завершился матч 16-го тура российского молодежного первенства. «Краснодар» принимал на своем поле сверстников из «Урала».
Обновлено в 09:48
Футбол
Маурисио Почеттино: «При Эмери в „Арсенале“ все поменялось»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против «Арсенала» Унаи Эмери.
Обновлено в 10:48
Футбол
«Анжи» и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Уфы» на матч 16-го тура российской Премьер-лиги, который состоится сегодня на стадионе «Анжи Арена».
Обновлено в 10:49
Футбол
Заседание исполкома РФС перенесено с 6 на 19 декабря
Ближайшее заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 19 декабря 2018 года, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.
Обновлено в 07:33
Футбол
ЦСКА отправил Эрнандеса восстанавливаться после травмы в Англию
Московский ЦСКА отправил уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса восстанавливаться после травмы приводящих мышц бедра в Англию.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Милан» хочет подписать Фабрегаса и Кристенсена
Обновлено в 11:51