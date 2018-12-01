"Бавария" обыграла "Вердер" в матче 13-го тура чемпионата Германии. В составе победителей дубль оформил Серж Гнабри. За бременский клуб гол забил Юя Осако.

Футбол Футбол «Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью Футбольный клуб «Енисей» (Красноярск) в домашнем матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с грозненским «Ахматом».

Футбол Футбол Матч чемпионата России по футболу перенесли из-за погодных условий

Футбол Футбол «Витесс» не смог вырвать победу в матче с аутсайдером Команда Леонида Слуцкого при равном счете на 89-й минуте не реализовала пенальти, Брайан Линссен не смог оформить дубль - 1:1. Вячеслав Караваев провел 90 минут за "Витесс", который с 22 очками делит четвертое место, отставая от идущего третьим "Фейеноорда" на четыре очка.

Футбол Футбол «Хетафе» разгромил «Эспаньол» в 14-м туре примеры В матче 14-го тура чемпионата Испании Хетафе на своем поле разгромил Эспаньол 3:0.

Футбол Футбол Дмитрий Кириченко: «„Уфе“ не хватило хладнокровия» Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко после ничьей с «Анжи» (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России поблагодарил вратаря Александра Беленова, отразившего пенальти.

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Футбол Футбол Главный тренер «Вердера»: «Мы проиграли сильному сопернику» Главный тренер «Вердера» Флориан Кохфельдт высказался о поражении от «Баварии» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

Футбол Футбол Игроки «Ювентуса» почтили память Астори перед матчем с «Фиорентиной» Футболисты "Ювентуса" почтили память бывшего защитника "Фиорентины" Давиде Астори перед матчем 14-го тура чемпионата Италии.

Футбол Футбол «Уфа» расторгла контракт с полузащитником Зубаревым

Футбол Футбол Раньери: «Я сделаю всё, чтобы спасти „Фулхэм“» Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери верит, что ему будет по силам спасти команду от вылета из АПЛ.

Футбол Футбол Владелец «Палермо» продал клуб за десять евро Владелец итальянского "Палермо" Маурицио Дзампарини продал клуб, выступающий в Серии В, за небольшую сумму, сообщает Sky Sport.

Футбол Футбол Аршавин вошел в список 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин включен в список 22 лучших игроков чемпионата Казахстана-2018, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).