Футбол

Дубль Гнабри принес «Баварии» победу над «Вердером»
Спорт-Экспресс
11:47

Вердер — Бавария
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Везерштадион»
20′
Серж Гнабри
Юя Осако
33′
Никлас Мойсандер
36′
38′
Франк Рибери
Кингсли Коман
50′
Серж Гнабри
Милош Велькович
Себастьян Лангкамп
63′
Йоханнес Эггештайн
Кевин Мевальд
66′
Нури Шахин
68′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
76′
79′
Давид Алаба
80′
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара
82′
Тьяго Алькантара
90′+1′
Томас Мюллер
Хави Мартинес
Никлас Мойсандер
90′+2′
"Бавария" обыграла "Вердер" в матче 13-го тура чемпионата Германии. В составе победителей дубль оформил Серж Гнабри. За бременский клуб гол забил Юя Осако.
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