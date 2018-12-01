"Бавария" обыграла "Вердер" в матче 13-го тура чемпионата Германии. В составе победителей дубль оформил Серж Гнабри. За бременский клуб гол забил Юя Осако.

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