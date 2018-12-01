Футбол
|20′
Серж Гнабри
Юя Осако
|33′
Никлас Мойсандер
|36′
|38′
Франк Рибери
Кингсли Коман
|50′
Серж Гнабри
Милош Велькович
Себастьян Лангкамп
|63′
Йоханнес Эггештайн
Кевин Мевальд
|66′
Нури Шахин
|68′
Нури Шахин
Клаудио Писарро
|76′
|79′
Давид Алаба
|80′
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара
|82′
Тьяго Алькантара
|90′+1′
Томас Мюллер
Хави Мартинес
Никлас Мойсандер
|90′+2′
|44%
|Владение мячом
|56%
|79%
|Процент точных передач
|85%
|1
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|10
|14
|Отборы
|13
|14
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Вердер
Расстановка 4‑3‑3
1
Павленка
23
Селассие
15
Лангкамп
18
Мойсандер
5
Аугустинссон
35
Эггештайн
4
Писарро
30
Классен
6
Мевальд
10
Крузе
8
Осако
1
Нойер
13
Рафинья
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
6
Алькантара
32
Киммих
8
Мартинес
18
Горетцка
29
Коман
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
"Бавария" обыграла "Вердер" в матче 13-го тура чемпионата Германии. В составе победителей дубль оформил Серж Гнабри. За бременский клуб гол забил Юя Осако.
Спорт-Экспресс11:47
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«Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 1 декабря 2018 года
LiveSport.ru29 ноября в 23:53
Вердер - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги: Бавария едет в Бремен за победой
Sport-place29 ноября в 06:24
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 17:05, Ашберн
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