Футбол

Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»
Спорт-Экспресс
16:30

Байер — Штутгарт
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Бай-Арена»
3′
Кристиан Гентнер
Тин Едвай
18′
34′
Пабло Маффео
Свен Бендер
37′
Ларс Бендер
39′
42′
Марк-Оливер Кемпф
46′
Пабло Маффео
Эрик Томми
Тин Едвай
Митчелл Вайзер
66′
Чарлес Арангис
Лукас Аларио
66′
Кевин Фолланд
76′
Ларс Бендер
Венделл
78′
81′
Кристиан Гентнер
Гонсало Кастро
81′
Деннис Аого
Чадрак Аколо
Кевин Фолланд
83′
"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Спорт-Экспресс16:30

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