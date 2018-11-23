Футбол

Дубль Фолланда принес победу «Байеру» в матче со «Штутгартом»
Советский спорт
17:42

Байер — Штутгарт
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Бай-Арена»
3′
Кристиан Гентнер
Тин Едвай
18′
34′
Пабло Маффео
Свен Бендер
37′
Ларс Бендер
39′
42′
Марк-Оливер Кемпф
46′
Пабло Маффео
Эрик Томми
Тин Едвай
Митчелл Вайзер
66′
Чарлес Арангис
Лукас Аларио
66′
Кевин Фолланд
76′
Ларс Бендер
Венделл
78′
81′
Кристиан Гентнер
Гонсало Кастро
81′
Деннис Аого
Чадрак Аколо
Кевин Фолланд
83′
В матче 12-го тура чемпионата Германии Байер на своем поле обыграл Штутгарт со счетом 2:0. У победителей дубль оформил Кевин Фолланд, забив на 76-й и 83-й минутах встречи.
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Дубль Фолланда принес победу «Байеру» в матче со «Штутгартом»

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