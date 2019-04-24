Футбол

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в РостовеВести.Ru 14:12

Ростов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
5′
Джефферсон Фарфан
7′
Джефферсон Фарфан
20′
Алексей Миранчук
Бактиер Зайнутдинов
25′
Алексей Ионов
39′
Александр Гацкан
60′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
68′
Данил Глебов
77′
Арсений Логашов
Константин Плиев
80′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
83′
Джефферсон Фарфан
90′+1′
Гильерме
90′+1′
Джефферсон Фарфан
Эдер
Перуанец не промахнулся – 0:1. "Локомотив" вел в счете до 38 минуты, пока Дмитрий Тарасов не уронил в собственной штрафной Александра Зуева. Пенальти реализовал Алексей Ионов – 1:1. Во втором тайме Фарфан упустил выгоднейший момент. Его удар пришелся в защитника "Ростова" Арсения Логашова.
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Матч «Ростов» — «Локомотив» завершился поражением желто-синих

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