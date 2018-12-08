Футбол

Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»
Вести.Ru
11:39

Локомотив — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
8′
Джордже Деспотович
17′
Алексей Сутормин
Эдер
Мануэл Фернандеш
46′
Антон Миранчук
Федор Смолов
46′
66′
Джордже Деспотович
Гжегож Крыховяк
69′
Джефферсон Фарфан
76′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
76′
79′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Джефферсон Фарфан
81′
86′
Сергей Терехов
Андреа Чуканов
88′
Даниэль Мишкич
Андрей Козлов
Семнадцатый тур российской премьер-лиги продолжился в Москве. Чемпион страны "Локомотив" принимал "Оренбург". Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Первая острая атака оренбуржцев стала голевой.
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