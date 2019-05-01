Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»LiveSport.ru 15:24

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль. Гости отквитали один мяч на 69-й минуте — отличился нападающий «Монако» Радамель Фалькао.

Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»

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