Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»LiveSport.ru 15:24

В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Ренн" на своем поле сыграл вничью с "Монако" — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник "Ренна" Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль. Гости отквитали один мяч на 69-й минуте — отличился нападающий «Монако» Радамель Фалькао.

Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»

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