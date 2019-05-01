Футбол

Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»LiveSport.ru 15:24

Ренн — Монако
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Рю де Лорьен»
Адриен Юну
3′
Адриен Юну
9′
35′
Жан-Эде Ахолу
Рами Бенсебайни
45′
46′
Жан-Эде Ахолу
Карлос Винисиус
63′
Адриен Силва
Налдо
64′
Радамель Фалькао
Эдуардо Камавинга
Хатем Бен Арфа
64′
69′
Радамель Фалькао
75′
Радамель Фалькао
Джеймс Леа Силики
Мехди Зеффан
76′
Якоб Юханссон
Жереми Желен
80′
Бенжамен Буриго
86′
90′+2′
Радамель Фалькао
Кевин Ндорам
В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Ренн" на своем поле сыграл вничью с "Монако" — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник "Ренна" Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль. Гости отквитали один мяч на 69-й минуте — отличился нападающий «Монако» Радамель Фалькао.
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