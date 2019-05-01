Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»LiveSport.ru 15:24

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль. Гости отквитали один мяч на 69-й минуте — отличился нападающий «Монако» Радамель Фалькао.

Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Экономика Путин подписал закон о крабовых аукционах Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.

Политика Украина протестует против упрощения получения гражданства России В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.

Гаджеты Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.

Происшествия МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.

Шоу-бизнес Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.

Политика Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России Для самого же Гэгнона очевидно: если большинство крымчан проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, то к их мнению необходимо прислушиваться.

Авто Новый BMW X6 M50i демонстрирует звучание на Нюрбургринге В сети появился ролик о тестовых заездах BMW X6 M50i на знаменитом автодроме Нюрбургринга.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Спорт Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мира Международное банкнотное сообщество (IBNS) отметило, что за 2018 год было выпущено более 150 новых купюр, однако лишь 10 процентов из них стали номинантами на попадание в список красивейших банкнот мира.

Политика Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

Театры В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.

Шоу-бизнес Дочь Александра Абдулова растет его точной копией 12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Шоу-бизнес Мария Порошина трогательно простилась с ушедшей из жизни мамой Известная актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором она с одной из своих дочерей и мамой Натальей Красноярской, которая скончалась 30 апреля на 71-м году жизни.

Здоровье Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.

Хоккей Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.

Авто Автоконцерн Fiat завершает продажи пикапа Fullback Как известно, основой Fullback является пикап Mitsubishi L200, однако в итальянской компании решили оснастить автомобиль несколькими модификациями, а также различными расцветками.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.