Футбол
Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»LiveSport.ru 15:24
Адриен Юну
|3′
Адриен Юну
|9′
|35′
Жан-Эде Ахолу
Рами Бенсебайни
|45′
|46′
Жан-Эде Ахолу
Карлос Винисиус
|63′
Адриен Силва
Налдо
|64′
Радамель Фалькао
Эдуардо Камавинга
Хатем Бен Арфа
|64′
|69′
Радамель Фалькао
|75′
Радамель Фалькао
Джеймс Леа Силики
Мехди Зеффан
|76′
Якоб Юханссон
Жереми Желен
|80′
Бенжамен Буриго
|86′
|90′+2′
Радамель Фалькао
Кевин Ндорам
|51%
|Владение мячом
|49%
|79%
|Процент точных передач
|81%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|4
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|9
|10
|Отборы
|15
|13
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ренн
Расстановка 4‑5‑1
40
Коубек
27
Траоре
3
Да Силва
4
Мешер
15
Бенсебайни
14
Буриго
26
Желен
22
Дель Кастийо
18
Бен Арфа
2
Зеффан
23
Юну
2 ×
30
Си
19
Сидибе
5
Жемерсон
32
Бадиашиле
2
Балло
29
Мартинш
27
Налдо
17
Головин
11
Винисиус
7
Лопеш
6
Ндорам
Монако
Расстановка 4‑5‑1
В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Ренн" на своем поле сыграл вничью с "Монако" — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник "Ренна" Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль. Гости отквитали один мяч на 69-й минуте — отличился нападающий «Монако» Радамель Фалькао.
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