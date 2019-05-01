Футбол

Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»RT на русском вчера в 14:52

Ренн — Монако
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Рю де Лорьен»
Адриен Юну
3′
Адриен Юну
9′
35′
Жан-Эде Ахолу
Рами Бенсебайни
45′
46′
Жан-Эде Ахолу
Карлос Винисиус
63′
Адриен Силва
Налдо
64′
Радамель Фалькао
Эдуардо Камавинга
Хатем Бен Арфа
64′
69′
Радамель Фалькао
75′
Радамель Фалькао
Джеймс Леа Силики
Мехди Зеффан
76′
Якоб Юханссон
Жереми Желен
80′
Бенжамен Буриго
86′
90′+2′
Радамель Фалькао
Кевин Ндорам
В составе «Ренна» дублем отметился Адриен Эну, у «Монако» оба гола на счету колумбийского форварда Радамеля Фалькао. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фалькао — автор 41% голов «Монако» в чемпионате Франции-2018/19. Это лучший показатель в лиге

Sport24.ruвчера в 22:35

Дубль Фалькао принес «Монако» ничью в матче с «Ренном»

Советский спортвчера в 15:12

Дубль Фалькао принес «Монако» ничью в матче с «Ренном»

Sportbox.RUвчера в 14:51

Головин помог «Монако» отыграть два мяча у «Ренна»

Евро-футбол.рувчера в 15:14

Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»

Чемпионатвчера в 14:57

«Монако» с помощью Головина спасся в Ренне

Вести.Ruвчера в 14:58

Дубль Фалькао принес «Монако» ничью в матче с «Ренном»

Матч ТВвчера в 14:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Кино

Фильм «Мстители: Финал» собрал в России 1 млрд рублей за три дня

Обновлено вчера в 10:17
Общество

Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Иркутске горит торговый центр «Сильвер молл»

Обновлено в 01:08
Наука

Назван снижающий риск ожирения продукт

Японские ученые из колледжа Doshisha выяснили, какой продукт снижает риск развития ожирения.
Обновлено в 00:22
Игры

Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus

Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Путин упростил получение российского паспорта для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.
Обновлено вчера в 07:04
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол

Денис Черышев поддержал Икера Касильяса

Обновлено в 00:00
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини

Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини, опубликовав его в Instagram.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в конце марта.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Донбасс сегодня: силы ООС понесли катастрофические потери за год, у ВСУ появился новый противник

Украинские войска продолжают сбивать беспилотники ОБСЕ. Стали известны потери сил ООС за год после смены формата силовой операции.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол

Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмы

Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выбыл из строя до конца текущего сезона чемпионата Англии из-за повреждения.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны

Обновлено вчера в 06:26
Космос

На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна

В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Хоккей

Кубок Стэнли. «Даллас» сравнял счет в серии с «Сент-Луисом»

"Даллас" победил 4:2 в домашней встрече. Счет в серии стал равным 2:2. "Сент-Луис" первым добился успеха.
Обновлено в 00:20
Гаджеты

Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей

Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено вчера в 12:44
ЖКХ

Два украинских города из-за долгов остались без горячей воды

В украинских городах Ровно и Чернигове с 1 мая прекратили подачу горячей воды в квартире из-за задолженностей потребителей.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Татарстане

Обновлено вчера в 18:26
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Наука

Клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений

Клетки сердца, которые участвуют в распространении электрических сигналов, могут самоорганизовываться, если часть из них гибнет и заменяется фибробластами.
Обновлено 30 апреля в 09:01
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Политика

Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное