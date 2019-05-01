Футбол

Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»Чемпионат вчера в 14:57

Ренн — Монако
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Рю де Лорьен»
Адриен Юну
3′
Адриен Юну
9′
35′
Жан-Эде Ахолу
Рами Бенсебайни
45′
46′
Жан-Эде Ахолу
Карлос Винисиус
63′
Адриен Силва
Налдо
64′
Радамель Фалькао
Эдуардо Камавинга
Хатем Бен Арфа
64′
69′
Радамель Фалькао
75′
Радамель Фалькао
Джеймс Леа Силики
Мехди Зеффан
76′
Якоб Юханссон
Жереми Желен
80′
Бенжамен Буриго
86′
90′+2′
Радамель Фалькао
Кевин Ндорам
Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл полузащитник "Ренна" Адриен Эну. Через 6 минут французский хавбек оформил дубль. Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.
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