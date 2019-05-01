Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»Чемпионат вчера в 14:57

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл полузащитник "Ренна" Адриен Эну. Через 6 минут французский хавбек оформил дубль. Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.

Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»

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