Футбол

Дубль Еременко принес «Ростову» победу в матче с «Рубином»Вести.Ru 11:29

Рубин — Ростов
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
8′
Роман Еременко
66′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
70′
Бактиер Зайнутдинов
74′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Зуев
75′
Алексей Ионов
Ивелин Попов
83′
Роман Еременко
89′
Роман Еременко
Владимир Гранат
Владислав Пантелеев
90′+1′
Лишь в концовке игры форвард гостей Роман Еременко дважды пробил Егора Бабурина, принеся своей команде победу со счетом 2:0. Мячи были забиты на 83-й и 89-й минутах встречи. Особенно красивым получился второй гол. Еременко, не дав мячу опуститься, хлестко пробил в дальний угол ворот.
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