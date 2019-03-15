Футбол
«Ростов» обыграл «Рубин» благодаря дублю ЕрёменкоLife.ru 11:37
|8′
Роман Еременко
|66′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
|70′
Бактиер Зайнутдинов
|74′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Зуев
|75′
Алексей Ионов
Ивелин Попов
|83′
Роман Еременко
|89′
Роман Еременко
Владимир Гранат
Владислав Пантелеев
|90′+1′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
21
Бабурин
3
Цаллагов
5
Уремович
8
Пантелеев
80
Сорокин
91
Устинов
7
Подберезкин
18
Могилевец
15
Коновалов
10
Полоз
11
Бухаров
30
Песьяков
4
Паршивлюк
25
Логашов
6
Сигурдссон
24
Мевля
28
Чернов
10
Зуев
7
Еременко
2 ×
84
Гацкан
14
Шомуродов
8
Попов
Ростов
Расстановка 5‑3‑2
"Ростов" в Казани обыграл местный "Рубин" благодаря дублю Романа Ерёменко, который он оформил на последних минутах встречи. В первом случае ему помог забить пас от Элдора Шомуродова, а во втором — от Ивелина Попова.
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