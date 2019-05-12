Футбол

Дубль Дриусси принес «Зениту» победу над ЦСКАLiveSport.ru 12 мая в 14:04

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 12 мая
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
"Зенит" в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги обыграл ЦСКА – 3:1. Счет на 30-й минуте открыли "армейцы", когда Иван Обляков замкнул прострельную передачу Марио Фернандеса. Спустя восемь минут равновесие восстановил Себастьян Дриусси, разыграв красивую комбинацию с Артемом Дзюбой.
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