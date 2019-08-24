Футбол
Дубль Чупо-Мотинга помог ПСЖ крупно обыграть «Тулузу»LiveSport.ru вчера в 17:12
В третьем туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» одержал крупную домашнюю победу над «Тулузой» — 4:0. Дубль в составе парижан оформил на 50-й и 75-й минутах Эрик Чупо-Мотинг. Также на 83-й минуте отличился Маркиньос.
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